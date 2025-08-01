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Kütahya güne iki dakika arayla iki depremle uyandı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre bu sabah Kütahya'nın Simav ilçesinde önce saat 07.15'te, sonra saat 07.17'de 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kütahya güne iki dakika arayla iki depremle uyandı
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi, bu sabah 07:15'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 11.19 km olarak kaydedildi.

İki dakika arayla bir deprem daha

Bu depremin ardından saat 07:17'de yine 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

İkinci depremin derinliği 8.4 km olarak ölçüldü.

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