Kütahya güne iki dakika arayla iki depremle uyandı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi, bu sabah 07:15'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 11.19 km olarak kaydedildi.

İki dakika arayla bir deprem daha

Bu depremin ardından saat 07:17'de yine 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İkinci depremin derinliği 8.4 km olarak ölçüldü.