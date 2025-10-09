  1. Ekonomim
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi (Video)

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Denizli, Eskişehir ve İzmir'de de hissedildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi'nin de 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, İzmir ve birçok ilden hissedildi.

Kütahya Valisi Işın'dan açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

