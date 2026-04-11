Son dakika... Kütahya'da deprem oldu

AFAD'ın açıklamasına göre, Kütahya Simav merkez üssü olan 17:31'den 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 9.12 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem, Bursa ve Eskişehir'den gibi çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlarda kısa süreli bir korku yarattı.

Kandilli Rasathanesi'nin sitesindeki son deprem verilerine göre, ilk depremin ardından 17:37'de 3,8 ve 17:42'de 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.