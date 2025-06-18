Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.
AFAD'ın verilerine göre saat 15.22'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-18
Saat:15:22:16 TSİ
Enlem:39.225 N
Boylam:29.00694 E
Derinlik:11.89 km
Detay:https://t.co/MQfun1YfX2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kütahya besik gibi sallanıyor
Kütahya'da meydana gelen deprem Uşak, Bursa, Balıesir ve Bilecik'te de hissedildi.