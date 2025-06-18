Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

AFAD'ın verilerine göre saat 15.22'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Kütahya besik gibi sallanıyor

Kütahya'da meydana gelen deprem Uşak, Bursa, Balıesir ve Bilecik'te de hissedildi.