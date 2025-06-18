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Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti. 

Haber Merkezi
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Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
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AFAD'ın verilerine göre saat 15.22'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti. 

Kütahya besik gibi sallanıyor

Kütahya'da meydana gelen deprem Uşak, Bursa, Balıesir ve Bilecik'te de hissedildi. 

 

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