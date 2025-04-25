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Son dakika... Kütahya'da peş peşe depremler

Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Son dakika... Kütahya'da peş peşe depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı bilgiye göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Deprem, 8.81 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

Saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi.

Vali Musa Işın, NTV'de depremle ilgili son durumu aktardı.

Olumsuz bir durum ve ihbarın bulunmadığını belirten Işın, her ihtimale karşı teyakkuzda bulunduklarını belirtti. 

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