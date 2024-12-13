  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Mahkemede çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

SON DAKİKA... Mahkemede çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu sabah görülen duruşmada husumetli taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma nedeni ile 2 Jandarma personelinin şehit olduğu, bunun dışında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında jandarma ve mübaşirin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Mahkemede çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Saldırının Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre çatışma nedeni ile 2 Jandarma personeli şehit oldu, 1 kişi yaşamını yitirdi, çaralarında jandarma ve mübaşirin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Silah adliyeye nasıl sokuldu?

Şüpheli saldırganın silahı tekerlekli sandalyede adliyeye soktuğu iddia edildi. Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gündem
SON DAKİKA... Ege Denizi'nde peş peşe deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ankara'da görüştü: Suriye konusunda mutabıkız
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ankara'da görüştü: Suriye konusunda mutabıkız
Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemizde denetimleri genişletiyoruz
Kayıt dışılıkla mücadelemizde denetimleri genişletiyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu: Geri dönmek isteyen Suriyelilere destek vermeye hazırız
İmamoğlu: Geri dönmek isteyen Suriyelilere desteğe hazırız
Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişiye daha gözaltı kararı
Ahmet Özer soruşturmasında 12 kişiye daha gözaltı kararı
Amasra maden faciasında istenen cezalar belli oldu: 43 kişiye mezar olmuştu
Amasra maden faciasında istenen cezalar belli oldu: 43 kişiye mezar olmuştu