SON DAKİKA: Malatya güne depremle uyandı... AFAD duyurdu: 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.08 kilometre olarak ölçüldü.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."