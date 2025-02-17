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Son Dakika: Malatya Pütürge'de deprem!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Son Dakika: Malatya Pütürge'de deprem!
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin derinliği 7.38 kilometre olarak kaydedildi. Deprem ayrıca Elazığ'dan da hissedildi.

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