Son Dakika: Malatya Pütürge'de deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin derinliği 7.38 kilometre olarak kaydedildi. Deprem ayrıca Elazığ'dan da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:16:21:29 TSİ
Enlem:38.27472 N
Boylam:38.82556 E
Derinlik:7.38 km
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