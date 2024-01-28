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Son dakika: Malatya'da 3,5 şiddetinde deprem

AFAD'ın duyurusuna göre Malatya'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Son dakika: Malatya'da 3,5 şiddetinde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Malatya'nın Pürtüge ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre deprem saat 01.27'de gerçekleşirken depremin yerin 9.57 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.