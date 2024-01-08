Son dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'oın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.19'da gerçekleşen sarsıntı yerin 9.6 km derinliğinde gerçekleşti.

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Malatya Pütürge’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklaması yaptı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da, sosyal medya hesabından, Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise depremden etkilenen tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.