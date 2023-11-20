Son dakika: Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Validen açıklama

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin hemen ardından saha taraması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şu ana kadar kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Bölgede taramalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

Naci Görür'den deprem yorumu

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından haritayı paylaşarak değerlendirmede bulundu. Görür, "Deprem DAF üzerinde ve artçı. Endişeye mahal yok. Olabileceği beklenir" dedi.