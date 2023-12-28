Son dakika: Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.34'te gerçekleşen depremin derinliği, 17, 3 kilometre olarak ölçüldü.

Çevre ilçe ve illerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 4,6 olarak duyurduğu depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Saha tarama çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34’te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Malatya'da dün de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK yaptığı açıklamada "Diri fay haritasında burada fay gözükmüyor ama bu olmadığı anlamına gelmez. Bu büyüklükteki depremde bir yıkım beklenmez. Malatya'da hem Malatya fayı hem de Doğu Anadolu fayı var. İkisinin arasında olmuş, burada fay gözükmüyor ama olabilir. Bu deprem için 5'in üzerinde diyen yerler var. Şiddetli hissedilmiş. Bu depremler bir süre devam edecek. Tipik bir artçı değil bu. Önemli bir fay da gözükmüyor haritalarda. Daha küçük bir fay olabilir burada. Büyük fay zonları üzerine denk gelmiyor. İlginç buluyorum ben tipik bir artçı deprem diyemiyorum ben" diye konuştu.