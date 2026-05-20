Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 09:00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7.03 km olarak kaydedilen deprem Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Kayseri, Sivas, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşların binalardan ayrılmaya çalıştıkları ve boş alanlarda bekledikleri görüldü.

AFAD'dan açıklama

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı: Çok şiddetli hissettik

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi.

Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" denildi.

Malatya ve Gaziantep'te ihbar yok

Malatya Valisi Seddar Yavuz, tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da, 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Uraloğlu: Kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda olumsuzluk yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.