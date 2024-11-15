Son dakika... Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, saat 10.46'da gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Bakan Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:

"Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Valilerden de açıklama geldi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden dolayı ekiplerin sahada taramalara devam ettiğini belirterek, olumsuz bir durumun kendilerine intikal etmediğini söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise yaptığı yazılı açıklamada, depremin kentlerinde de hissedildiğini, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.