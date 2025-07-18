Malatya'da kimyasal madde üreten fabrikada patlama: Yaralılar var

Malatya'da kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

Olay, 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede akrilik plaka üretimi yapılan bir fabrikanın kimyasal maddelerin depolandığı alanında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Vali Seddar Yavuz'un yaralıları hastanede ziyaret ederek bilgi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 işçi hastaneye kaldırıldı

Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yeni bir patlama riskine karşı fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

"Yaralılarımızın ilk tetkiklere göre hayati tehlikeleri yok"

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrikada kimyasal maddelerin depolandığı alanda meydana gelen patlamada yaralan kardeşlerimizi hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralılarımızın ilk tetkiklere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."