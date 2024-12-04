SON DAKİKA... Manisa sabaha karşı sallandı
Son dakika haberi... Dün akşam Aydın 4 büyüklüğündeki deprem ile sallandı, bölgede bir deprem daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre sabaha karşı Manisa'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Manisa'da deprem oldu. AFAD, Akhisar merkezli depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Saat 04:07 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 18 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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