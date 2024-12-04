SON DAKİKA... Manisa sabaha karşı sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Manisa'da deprem oldu. AFAD, Akhisar merkezli depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Saat 04:07 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 18 kilometre olarak kayıtlara geçti.