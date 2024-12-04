  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Manisa sabaha karşı sallandı
Takip Et

SON DAKİKA... Manisa sabaha karşı sallandı

Son dakika haberi... Dün akşam Aydın 4 büyüklüğündeki deprem ile sallandı, bölgede bir deprem daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre sabaha karşı Manisa'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Manisa sabaha karşı sallandı
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Manisa'da deprem oldu. AFAD, Akhisar merkezli depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Saat 04:07 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 18 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD duyurdu: Aydın'da korkutan depremAFAD duyurdu: Aydın'da korkutan depremGündem
Aydın depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklamaAydın depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklamaGündem

 

 

Gündem
16 yaş altına sosyal medya yasağı mı gelecek? İşte Bakanlık raporu...
16 yaş altına sosyal medya yasağı mı gelecek? İşte Bakanlık raporu...
Mansur Yavaş'tan 'emekliye destek' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'emekliye destek' açıklaması
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç alım satımında yeni dönem başlıyor
Araç alım satımında yeni dönem başlıyor
İstanbul'a yeni tramvay hattı projesine onay çıktı
İstanbul'a yeni tramvay hattı projesine onay çıktı!
İmamoğlu iddialara yanıt verdi: Dedikodu ateşine odun taşımamak hepimizin görevi
İmamoğlu: Dedikodu ateşine odun taşımamak hepimizin görevi
Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi
Ahmet Özer, Silivri Cezaevi'nden mesaj gönderdi