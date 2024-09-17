SON DAKİKA: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre bugün saat 14:22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin derinliği 17.73 km olarak ölçüldü.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.