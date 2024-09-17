SON DAKİKA: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre bugün saat 14:22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin derinliği 17.73 km olarak ölçüldü.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akhisar (Manisa)
Tarih:2024-09-17
Saat:14:22:57 TSİ
Enlem:38.95083 N
Boylam:27.7175 E
Derinlik:17.73 km
Detay:https://t.co/MEx91w837H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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