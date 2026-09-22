Manisa'da okul önünde silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var (Video)

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı.

Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaçan saldırgan aranıyor

Polis, yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Veliler silah seslerinin yükseldiği okula akın etti

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli de okula gelerek çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Velilerin okula girmeye çalışması üzerine okul çevresinde güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında arbede yaşandı. Kolluk kuvvetleri, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekerken okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili detayların henüz netlik kazanmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.