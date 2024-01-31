Son dakika: Marmara Denizi'nde 3.4'lük bir deprem daha (Son depremler)
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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Marmara Denizi'nde dün saat 20.55'te merkez üssü Gemlik Körfezi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi saat 13:17'de Gemlik Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.