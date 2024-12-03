SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında deprem
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olduğu ifade edildi.
Saat 14:12'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-12-03
Saat:14:12:59 TSİ
Enlem:40.39167 N
Boylam:28.65333 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/Gcrdz6aVcw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi