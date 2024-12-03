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SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında deprem

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... Marmara Denizi'nde Bursa açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olduğu ifade edildi.

Saat 14:12'de meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü. 

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