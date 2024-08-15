SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde deprem
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Yalova'nın Armutlu ilçesine çok yakın bir noktada 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Gemlik Körfezi'nde yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sabah saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde hissedilen deprem, bölge halkını tedirgin etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:20'de meydana geldi.
Depremin merkezi, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
AFAD, depremin merkez üssünün Armutlu ilçesinden 4.75 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Bu deprem, Yalova'daki sakinlerin yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok kişi tarafından da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 15, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.75 km] Armutlu (Yalova)
Tarih:2024-08-15
Saat:06:20:31 TSİ
Enlem:40.42139 N
Boylam:28.97333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/o9Pzfm9psf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi