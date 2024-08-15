  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde deprem
Takip Et

SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde deprem

Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde Yalova'nın Armutlu ilçesine çok yakın bir noktada 3.6 büyüklüğünde  deprem oldu. Deprem, Gemlik Körfezi'nde yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde deprem
Takip Et

Sabah saatlerinde Yalova'nın Armutlu ilçesinde hissedilen deprem, bölge halkını tedirgin etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 06:20'de meydana geldi.

Depremin merkezi, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi olarak belirlendi. Depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. 

AFAD, depremin merkez üssünün Armutlu ilçesinden 4.75 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi. Bu deprem, Yalova'daki sakinlerin yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki birçok kişi tarafından da hissedildi.

 

Gündem
Vekiller sahaya iniyor: Sor-al-raporla... AK Parti, gençleri mercek altına alıyor
AK Parti sahaya iniyor: 'Sor-al-raporla' dönemi
Kulis | CHP Lideri Özel'den parti teşkilatına talimat: Seçime hazır olun...
Kulis | CHP Lideri Özel'den parti teşkilatına talimat: Seçime hazır olun...
Elebaşlığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Elebaşlığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
Erdoğan: BMGK'nın yapısı kökten değiştirilmeli
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi
7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: Kaçak sünnetle ilgili 2 tutuklama
7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: Kaçak sünnetle ilgili 2 tutuklama