Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi

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Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül tarihinde 2 ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor.

İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi,alışmalar koordineli şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılşan açıklamada "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti" denildi.

batan geminin yerini tespit etti.