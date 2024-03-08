Son dakika... Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Son dakika haberi... Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.27'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin yaklaşık 41 kilometre açıkları olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 36,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.