Son dakika Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı ölü bulundu! Soruşturma açıldı
Son dakika haberine göre Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eren Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
tv8'de çok izlenen yemek yarışmasına katılması ve şampiyon olması nedeni ile binlerce hayranı bulunan 35 yaşındaki usta şefin ölümü büyük üzüntü yarattı.
Yarışmada tavırları ile halkın sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, 14 Ocak 2022 gecesi canlı yayınlanan büyük final programında şampiyon olmuştu. Eren Kışçıkçı'ya 'kızıl sakal' lakabı takılmıştı.
'Kızıl Sakal Sandviç' zincirini kurdu
Eren Kaşıkçı, MasterChef şampiyonluğunun ardından kendi markasını kurarak "Kızıl Sakal Sandviç" isimli restoran zincirini açmıştı. İlk dükkanını İstanbul Kadıköy'de açan şef, zamanla işletmesini büyüterek farklı şehir ve ilçelerde de şubeler eklemişti.