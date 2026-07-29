Son dakika Masterchef birincisi Eren Kaşıkçı ölü bulundu! Soruşturma açıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Eren Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

tv8'de çok izlenen yemek yarışmasına katılması ve şampiyon olması nedeni ile binlerce hayranı bulunan 35 yaşındaki usta şefin ölümü büyük üzüntü yarattı.

Yarışmada tavırları ile halkın sevgisini kazanan Eren Kaşıkçı, 14 Ocak 2022 gecesi canlı yayınlanan büyük final programında şampiyon olmuştu. Eren Kışçıkçı'ya 'kızıl sakal' lakabı takılmıştı.

'Kızıl Sakal Sandviç' zincirini kurdu

Eren Kaşıkçı, MasterChef şampiyonluğunun ardından kendi markasını kurarak "Kızıl Sakal Sandviç" isimli restoran zincirini açmıştı. İlk dükkanını İstanbul Kadıköy'de açan şef, zamanla işletmesini büyüterek farklı şehir ve ilçelerde de şubeler eklemişti.