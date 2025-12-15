Son dakika! Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Mahkeme Ersoy dahil 4 kişinin tutuklanmasına karar vermişti. İfadesinde "Uyuşturucu kullanmadım" diyen Ersoy'un test sonucu belli oldu.

Test pozitif çıktı

Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Spiker Meltem Acet'in uyuşturucu testi ise negatif çıktığı öğrenildi. .

Soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin "kan" ve "saç" örnekleri için verdikleri testlerin sonucu pozitif çıktı. Ersoy ve Cebeci ile birlikte 5 şüphelinin daha test sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.