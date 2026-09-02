Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İfadeye çağrılan Gökçek, cuma günü 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla 29 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Soruşturma haberinin ardından Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
Gökçek’in 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek soruşturma kapsamında ifade vereceği bildirildi.