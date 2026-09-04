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Son dakika Melih Gökçek'in ardından oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma kapsamında Meğlih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
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Son dakika Melih Gökçek'in ardından oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı
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Hakkında soruşturma açılan eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in ifade vermeye çağrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek'in  oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'i de ifadeye çağırdı.

Son dakika Melih Gökçek'in ardından oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı - Resim : 1

Ahmet ve Hülya Gökçek 7 Eylül'de ifade verecek.

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