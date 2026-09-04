Son dakika Melih Gökçek'in ardından oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek hakkında soruşturma kapsamında Meğlih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de ifadeye çağrıldı.
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Hakkında soruşturma açılan eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in ifade vermeye çağrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'i de ifadeye çağırdı.
Ahmet ve Hülya Gökçek 7 Eylül'de ifade verecek.