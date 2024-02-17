Son dakika: Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
Son dakika haberi... Memleket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller oldu.
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Memleket Partisi'nin aday tanıtım toplantısı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin katılımıyla Eyüpsultan'da gerçekleştirildi.
Toplantıda, İstanbul, İzmir, Uşak, Balıkesir ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Berk Hacıgüzeller, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Cüneyt Oğuz olarak açıklandı.