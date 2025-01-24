SON DAKİKA... Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Barım, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Barım'ın ev ve işyerinde de arama yapıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu iddia edildi.

Barım'ın şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti

Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddia edilmişti. Gerçeğin ortaya çıkartılması için Barım hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı da getirilmişti.