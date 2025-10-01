Menajer Ayşe Barım için tahliye kararı

Menajer Ayşe Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemede; Halit Ergenç, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncular tanık olarak ifade verdi. Ayşe Barım, savunmasını sesi titreyerek gözyaşları içerisinde yaptı.

Barım, "Bu yaşadığım haksız süreç beni korkutuyor. Adaletin varlığına inanmak istiyorum ama çaresizim, biraz zorlanıyorum. Tek başına bir hücrede savaşıyorum. Yorgunum da..." dedi.

Mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartları ile tutuklu Ayşe Barım'ın tahliyesine hükmetti.

Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyordu.