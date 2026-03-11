  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var
Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var
Takip Et

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon yaptı.

Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 22 kişi hakkında gözaltı kararıAntalya Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon: 22 kişi hakkında gözaltı kararıGündem

 