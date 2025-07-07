SON DAKİKA... Metan gazından zehirlenen 4 asker daha şehit oldu: Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 06 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman personelimiz şehit olmuştur." denildi.

MSB, şehit olan askerlerin isimlerini paylaşarak taziye mesajında bulundu.

Sabahın erken saatlerinde yapılan yeni açıklamada 3 askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. Şehit asker sayısı 8'e yükselmişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" denildi.

Sabahın erken saatlerinde duyurulan üç şehit askerin kimliği belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İs.Uzm. Çvş. Ümit Üzüm, P. Söz. Er Celalettin Uyanık ve P. Söz. Er Ahmet Gültekin metan gazından etkilenerek hastanede şehit oldu.

Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı tarafında yapılan en son açıklamada da "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 4 kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı 12'ye yükselmiştir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz" denildi.