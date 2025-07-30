MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı saat 16.30'da başladı.

Terörsüz Türkiye süreci masada

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen toplantıda, Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreçle ilgili gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından sahadaki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapılacak.

Suriye'deki gelişmeler ele alınacak

Suriye'deki son durum da bu kapsamda ayrıntılarıyla ele alınacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Gazze'deki son durum da MGK'da değerlendirilecek başlıklar arasında.