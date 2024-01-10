Son dakika: MHP'de 55 başkan adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde aday olarak belirlenen 55 ismi açıkladı.

Açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." denildi.

MHP'de adaylıkları kesinleşen isimler: