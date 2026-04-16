MHP Kütahya İl Teşkilatı feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Kütahya İl Teşkilatı'nın tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."