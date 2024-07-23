SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den sürpriz toplantıda önemli açıklamalar

MHP Genel Merkezi tarafından yapılan bilgilendirmede, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00’de Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuş, toplantının içeriğine dair açıklama yapılmazken sürpriz basın toplantının içeriği merak konusu olmuştu. MHP lideri, saat 11.00 itibarıyla kameraların karşısına geçti.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları:

* Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

* Mersin'de halay çekip İmralı canisi için slogan atanlar ile DEM'li hainler şımarıklıklarının hain sonuçlarına inşallah katlanacaklardır. Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri yakınen takip ettiğimiz bilinmelidir.

Özgür Özel'e sert sözler

* CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınızdır. CHP liderinin 'Kürtler eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar mücadele devam edeceğiz' sözleri yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır. Demlenen CHP milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu baltalamaktadır. DEM'lenen CHP, milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.

* Karamsar tablolar çizenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır.

* İstismar edilen emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının her çiftçiye bedava traktör vaadi ile altın sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır.

CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmak

* Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

* Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. Ancak CHP'nin söz ve eylemleri çelişkiler yumağıdır. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır.

CHP yönetiminin yumuşama çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değil

* Kulislerin ve kutuplaşmanın partisi CHP'dir. Kimliksiz ve köşesiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış kara ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliğiyle komaya girmiştir. Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması ihanetin uzlaşma cephesidir.

* Yumuşama dayatması altında Türkiye’nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı dış güdümlü zillet çephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, varoluş anıtıdır

* Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.

* Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, varoluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı.