MHP'de 2 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi
MHP iki ismi ihraç ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
Yalçın, "Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe üyesi Emin Sönmez, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadesini kullandı.