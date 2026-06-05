MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatlarını fesheden MHP'nin Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatları da feshedildi. 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshi ile başlayan süreçte, 14 il teşkilatı feshedilmiş oldu.

MHP Genel başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfada'ki İl Teşkilatı'nın ve Şanlıurfada'ki 13 ilçe teşkilatının, parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine ise Osman Mutlu'nun atandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."