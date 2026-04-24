MHP'de Gaziantep ve Bingöl il teşkilatları da feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır."
Bingöl il teşkilatı da feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Bingöl İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini açıkladı
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır."
Feshedilen teşkilat sayısı 11 oldu
MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şu şekilde:
İstanbul: 6 Nisan 2026
Kütahya: 16 Nisan 2026
Eskişehir: 16 Nisan 2026
Kars: 16 Nisan 2026
Bilecik: 17 Nisan 2026
Çanakkale: 17 Nisan 2026
Muğla: 17 Nisan 2026
Bolu: 20 Nisan 2026
Ardahan: 21 Nisan 2026
Bingöl 24 Nisan 2026