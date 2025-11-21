MHP'li Feti Yıldız: MHP adına İmralı'ya ben gideceğim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 'İmralı'ya gidiş gündemiyle yapacağı toplantı öncesinde konuştu.

Yıldız, Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişine ilişkin "Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı.

"Oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir o yüzden açık oylama yapılmalıdır"

Komisyon’da olumlu bir yönde kararın çıkmasını umut ettiklerini söyleyen Yıldız "Oylama olması lazım. Madem Ada'ya gideceğiz, bir karar alınacak, bir oylama yaparız ama nitelikli çoğunluk aranmaz. Bir kanun teklifi olmadığı için oylama yapılmaz, bunu defalarca kez izah ettik. Biz CHP'nin katılmalarını isteriz ama kendi takdirleri. Elbette oybirliğiyle bu kararın alınmasını arzu ederiz. Türkiye'nin en köklü partisi, yarım asırlık bir problemin çözümünde CHP'nin katkıları bizim için önemli ama onlar olmasa da biz gideriz. Biz, 'Gidiyoruz' demekle gidilmez. Bunun bir izni var, bakanlığa bildirilecek, gidecek milletvekilleri için izin alınacak. Tahmince her partiden 4-5 milletvekili olur. Bunu söyleyebilirim; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına ben gideceğim. AK Parti adına kim katılacak bilmiyorum. Ancak oylama yapılmalı, mesele ciddi bir iştir o yüzden açık oylama yapılmalıdır, gizli oylamaya gerek yok. Nisap meselesini izah ettik, basit çoğunluk yeterlidir" şeklinde konuştu.