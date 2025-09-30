  1. Ekonomim
  3. Son dakika... MİT'ten 5 ilde operasyon: Kişisel verileri çalan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... MİT'ten 5 ilde operasyon: Kişisel verileri çalan 3 şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kişisel verileri hedef alan ve yasa dışı yollarla ele geçiren kişilere yönelik düzenliği operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı.

MİT koordinesinde; Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nun iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla erişim sağlayan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika... MİT'ten 5 ilde operasyon: Kişisel verileri çalan 3 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

3 şüpheli tutuklandı

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de aralarında bulunduğu şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika... MİT'ten 5 ilde operasyon: Kişisel verileri çalan 3 şüpheli tutuklandı - Resim : 2

MASAK tarafından para trafiği deşifre edildi

USOM’un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar ortaya çıkarılırken, MASAK tarafından yapılan incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği deşifre edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, elde edilen kişisel verilerin casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarıldığı tespit edildi.

Son dakika... MİT'ten 5 ilde operasyon: Kişisel verileri çalan 3 şüpheli tutuklandı - Resim : 3

9 internet sitesi kapatıldı

Siber suçlular arasında "Sowix", "Ondex" ve "EmreQuery" isimleriyle bilinen yasa dışı sorgu panellerinin de aralarında bulunduğu toplam 9 internet sitesi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek erişime kapatıldı.

Şüphelilerin yasa dışı irtibatlarını sağladıkları Telegram grupları ve kanalları da ele geçirildi.

Güvenlik güçleri Telegram gruplarını da erişime kapattı. (NTV)

