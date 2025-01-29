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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG sözde yöneticisi Şiraz Ömer öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

Haber Merkezi
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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG sözde yöneticisi Şiraz Ömer öldürüldü
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MİT, terör örgütü Suriye'de nokta operasyona imza attı. PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

MİT’in hedef listesindeydi

PKK/YPG’nin maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu yeri tespit edilen terörist Ömer adım adım takip edildi.

Suriye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi

Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK/YPG’li Ömer, Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Şiraz Ömer kimdir?

Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı.

Bir süre Irak/Kandil’de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi.

Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev alıyordu.

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