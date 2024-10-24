Son dakika: MSB açıkladı: 47 terör hedefi vuruldu, 2’si sözde üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör hedeflerine yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni açıklama geldi.

TUSAŞ şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefinin vurulduğu hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde art arda operasyonlar gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanı Güler TUSAŞ' anma töreninde yaptığı açıklamada "29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

47 terör hedefi böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece yarısı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarına ait görüntüleri paylaşmıştı.

Dün akşamdan (23 Ekim) itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. https://t.co/UHM7GhSNSa — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2024

Terör hedefleri yerle bir edildi

MSB'den gece yarısı yapılan açıklamada "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer almıştı.