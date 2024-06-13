SON DAKİKA... MSB açıkladı: ABD ile F-16 sözleşmesi imzalandı

Türkiye'nin F-16 tedariki için ABD ile yaptığı görüşmelerde önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, F-16'lar için sözleşmenin imzalandığı belirtildi.

ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakanlık kaynakları, sözleşmelerin imzalandığını ayrıntılar üzerinde çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürüldüğünü duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, ABD'den F-16 tedariki sürecindeki son durum ile terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD'den F-16 tedariki: İmzalar atıldı

"Sözleşmeler imzalanmıştır. Detayları üzerindeki çalışmalar karışlıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar, üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Terör örgütünün Suriye'deki sözde seçimleri

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."