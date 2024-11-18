SON DAKİKA... MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya ihraç talebi tebligatı gitmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurdu.

MSB'den açıklama: TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TSK'nın Atatürk'le hiçbir sorunu olamaz, disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi.