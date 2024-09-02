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SON DAKİKA: MSB'den teğmenlerle ilgili iddialara yanıt

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" denildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: MSB'den teğmenlerle ilgili iddialara yanıt
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.

Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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