SON DAKİKA: MSB'den teğmenlerle ilgili iddialara yanıt
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.
Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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