Son Dakika: Muğla'da deprem oldu
Muğla'nın Menteşe ilçesi merkezinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sosyal medya hesabından Muğla'nın Menteşe ilçesi merkezli 3,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem 4,4 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 30, 2024
CAKMAK-(MUGLA) https://t.co/uiwYDN15tn
30.10.2024, 09:03:02 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 4.4 km#Kandilli
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