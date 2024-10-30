  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son Dakika: Muğla'da deprem oldu
Takip Et

Son Dakika: Muğla'da deprem oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesi merkezinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Dakika: Muğla'da deprem oldu
Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sosyal medya hesabından Muğla'nın Menteşe ilçesi merkezli 3,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem 4,4 km derinlikte gerçekleşti.

Gündem
TUSAŞ teröristlerinin Ankara'ya nasıl geldiği ortaya çıktı
TUSAŞ teröristlerinin Ankara'ya nasıl geldiği ortaya çıktı
Kırmızı et tüketimi alarm veriyor: Kişi başı tüketim 10 kilonun altına indi
Kırmızı et tüketimi alarm veriyor: Kişi başı tüketim 10 kilonun altına indi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, hangi partiden? Ahmet Özer neden tutuklandı? İşte son dakika gelişmeler!
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, hangi partiden? Ahmet Özer neden tutuklandı?
Bakanlık ilana fotoğrafını da koydu: Bu ürünü kullanıyorsanız acil iade edin
Bakanlık ilana fotoğrafını da koydu: Bu ürünü kullanıyorsanız acil iade edin
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı