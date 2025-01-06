SON DAKİKA... Muğla'da korkutan depremler! AFAD duyurdu: Marmaris sabaha karşı sallandı
Son dakika haberi... Muğla'da meydana gelen depremler dikkat çekiyor. Dün akşam Menteşe merkezli 4 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha karşı Marmaris de sallandı.
AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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