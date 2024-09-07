SON DAKİKA: Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını
Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe, İzmir'in Menemen ve Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesi, Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya'da da orman yangını çıktı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan Mahallesi’nin yaklaşık bin 600 rakımında orman yangını meydana geldi.
Sabah ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın alanına ekipler yönlendirildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar başladı.
Bölgede kara ekiplerinin yanı sıra havadan 1 helikopter ile yangına müdahale sürüyor.
Bir yangın da İzmir'de
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.
Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.