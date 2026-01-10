  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.55'te merkez üssü Akdeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 40,08 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Fethiye'ye 36.61 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı.

Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. 